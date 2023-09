Atlas femenil igual 0-0 con Santos Femenil

Atlas femenil simplemente no puede y no sabe ganar; ahora fue incapaz de vencer al sotanero Santos Laguna que no sumaba un sólo punto en el Apertura 2023, y terminó igualando 0-0.

Con el resultado, Atlas solamente llegó a 4 puntos, se estancó en el antepenúltimo lugar, mientras que Santos sumó su primera unidad y pasó al penúltimo sitio para dejar en el fondo al Mazatlán sin puntos.

ACCIONES

Atlas quiso imponer sus condiciones al ser el equipo local en el desolado Estadio Jalisco. Desde el inicio quedó clara la propuesta tanto de Atlas como de Santos Laguna.

Atlas en el intento de ir al frente y de generar situaciones de peligro, mientras que Santos a la espera con orden en la parte baja resistiendo los eventuales ataques de su rival.

Los primeros minutos fueron reñidos, Atlas mantenía la posesión del balón pero sin aproximaciones claras, hasta que al 8´ la delantera salvadoreña Brenda Cerén disparó fuera del área, pero su tiro se fue desviado de la portería de Hannia De Ávila.

Poco después, la misma Brenda Cerén volvió a tirar ahora sí con dirección a la portería, pero la arquera estuvo atenta para rechazar el balón.

Al 29´, parecía que Atlas abría el marcador con un gol de Brenda Cerén, pero se lo anularon por estar en fuera de lugar.

En la recta final del primer tiempo, Fabiola Ibarra probó con una media vuelta, pero la guardameta nuevamente atajó el esférico.

Durante la segunda parte, Ibarra fue la delantera más constante del Atlas en busca del gol que se le negó de manera insólita, en parte por las intervenciones de la arquera.

Hasta el 73´, Valeria Razo centró por derecha y Fabiola Ibarra conectó de cabeza, pero el balón se fue al costado del poste izquierdo de la guardameta.

Al 77´, Fabiola Ibarra intentó el gol olímpico, pero Hannia De Ávila alcanzó a desviar. Cuatro minutos después, otra vez Ibarra insistió, pero de nuevo, De Ávila desvió.

El tiempo transcurrió, y los dos equipos propiedad de Grupo Orlegi igualaron sin goles, y se quedaron en los últimos lugares.