El polémico youtuber: Salió por su voluntad

Adrián Marcelo, el polémico Youtuber que se salió de La Casa de los Famosos México por voluntad propia y quien generó amplio hate y love en redes sociales por su forma de ser, quedó "en los mejores términos" con la producción de TelevisaUnivisión y ViX.

Rosa María Noguerón, productora del reality show que concluyó con Mario Bezares como ganador del premio de cuatro millones de pesos, compartió en conferencia de prensa, junto con los finalistas, lo que sucedió detrás de cámaras.

DECISIÓN PROPIA

"Quedamos en los mejores términos con él y con su manager; él es un profesional, decidió abandonar el juego, lo cual fue muy lamentable porque había un gran grupo de seguidores que lo apoyó y lamentó mucho que se fuera. Y su familia lamentablemente sufrió las consecuencias del hate en redes sociales. Por eso les pido yo, que como comunicadores, nos ayuden a difundir ese mensaje de que es un juego, que entiendan que hay quien decide adoptar un juego más duro y hay una presión psicológica distinta.

"Y no significa que sean débiles como se mostraron adentro, y que no significa que sean así. Hay condiciones extraordinarias, viven en un multiverso y de pronto regresan a eso. El hate lamentablemente presiona a algunos jugadores a no querer regresar, de otras familias, porque se publicaron teléfonos, amenazas", dijo Noguerón en la reunión con los medios.

DECLINAN EN EL TEMA

Él estuvo junto con Arath de la Torre, Briggitte Bozzo, Gala Montes, Karime Pindter y Mario Bezares, quienes declinaron profundizar sobre la polémica de Adrián Marcelo, quien incluso fue tachado de misógino, agresivo y despreciable en redes, pero también contó con gran apoyo por su humor negro.

De hecho, el Team Mar se percató de que el Youtuber es inmencionable en la producción y que le apodan Voldemort, y en varias ocasiones se fueron por la tangente para no mencionarlo.

Briggitte dijo que cuando salió, el ambiente cambió al cien por ciento, y Bezares, quien le dio los 4 millones de pesos a su esposa, aseguró que el regiomontano, su paisano y supuestamente amigo, no jugó la estrategia apropiadamente.

Hay que entender que cada equipo jugó su estrategia, y él jugó con otro equipo (Team Tierra) y no le funcionó, y a nosotros sí nos salió. - Mario Bezares / Ganador de LCDLF