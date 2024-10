William Levy podría tener nuevo amor italiano 23 años menor que él

William Levy podría estar estrenando amorío internacional, el actor de 44 años ha sido relacionado con la actriz italiana de 21 años llamada Cristina Cori con quien trabajó en la película "Tradita".

Las especulaciones surgieron luego de que el actor llevara meses de soltero, separado ya de manera definitiva de Elizabeth Gutiérrez, madre de sus hijos, y de que Cristina, quien también ha trabajado como modelo, compartiera en sus redes varias fotografías con William, a quien elogia como actor.

"¡Volveremos a trabajar contigo William! Eres una gran persona y una súper estrella latinoamericana. Hasta pronto", se lee en una de sus publicaciones donde ha recibido todo tipo de comentarios, desde los que aplauden el posible romance, como otros que se lanzan contra ella y que le advierten del actuar de Levy.

"Gracias por compartir por cuidarlo, nuestro cubano excelente y muy amable tierno carismático noble". "Gracias por querer y apreciar tanto a nuestro cubano favorito y por compartir estas hermosas fotos". "No te parece que ya basta...Ya se les ha dado publicidad, un poco gusta, tanto ya cansa. No veo a la protagonista despidiéndose tantas veces de él... creo que todo tiene su tiempo". "Próxima víctima en ser usada", "No tienes idea de dónde estás cayendo", se lee entre los comentarios.

En abril, William Levy le puso, de nueva cuenta, punto final a su relación de pareja con Elizabeth Gutiérrez, el cubano no se quedó callado y se defendió de los señalamientos que lo etiquetaban a él como "infiel" y el "villano de la historia".

"Tengo muchas cosas que decir. Tengo mi versión de la historia. Pero yo nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos mal. Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo", se defendió en aquel momento.

Después, William estuvo nuevamente en el centro de la polémica cuando se reveló un video en el que Elizabeth Gutiérrez descubre que William Levy está con otra mujer. En mayo, circuló fuerte la versión de que Televisa frenó una telenovela de Levy tras su escandalosa separación de Elizabeth, quien ha dicho en diversas ocasiones que William es y será el amor de su vida.