Tachan a William Levy de machista

Ciudad de México.- Elizabeth Gutiérrez habría vivido una especie de encarcelamiento cuando estuvo con William Levy, así lo dijo el actor y conductor cubano, William Valdés, quien trabajó con Gutiérrez y le tocó ver de cerca la faceta machista de Levy.

Elizabeth y William ya no están juntos tras 20 años de relación y dos hijos en común. Fue la actriz quien en una entrevista confirmó entre lágrimas que a pesar de su lucha ya no se estaba con William, a quien definió como "el gran amor de su vida".





TERCERA EN DISCORDIA

A la par de este anuncio, la mexicana Samadhi Zendejas, con quien Levy protagonizó la serie "Vuelve a mí", es señalada como la tercera en discordia, y aunque ni ella ni William han confirmado esta versión, en una reciente entrevista Zendejas admitió que la química entre ellos es real.





MUY CELOSO

William Valdés, exconductor de "Venga la Alegría" y excompañero de Elizabeth Gutiérrez en la telenovela de 2012 "Rostro de la venganza", contó que como cubano que es percibe que William Levy era machista con Gutiérrez, pues por celos hizo que la actriz saliera del melodrama y fuera reemplazada por Marlene Favela.

El personaje que interpretaba Elizabeth Gutiérrez era el que se acostaba con todos los hombres de la novela, algo que a Levy no le gustó para nada.

"William Levy se enteró de eso, entró a Telemundo, cuando estaba en Televisa, y le dijo a los productores: tienen 15 días para sacármela de la novela", contó en programa de Radio Fórmula.

Para William, por culpa de Levy, Elizabeth Gutiérrez estuvo tanto tiempo sin trabajo: "Si no ha trabajado durante todo este tiempo es porque él no quería que ella trabajara", consideró, pues como parte del machismo del actor cubano estaba el que su mujer se quedara a cuidar a sus hijos en casa.





LITERAL, LA PRIVÓ DE SU LIBERTAD

"Yo creo que, literalmente, la encarceló, porque no la vimos, y la pregunta era ¿por qué Elizabeth sale de actuar? y es justamente por eso", dijo.

William Valdés opinó que el cubano es muy machista y William Levy es un ejemplo de ello.

"Es un tipo de ´yo puedo, pero tú no puedes; yo me puedo acostar con quien se me da la gana, pero tú no´, porque la mentalidad del cubano es así", explicó Valdés.