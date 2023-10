Wendy Guevara debuta en revista ´Rolling Stone´

Ciudad de México

La influencer Wendy Guevara ha causado sensación en todo México tras ganar el reality "La Casa de los Famosos". Dicho programa le ha llevado a ganar protagonismo en diferentes proyectos.

Sin embargo, no sólo a nivel nacional ha causado furor, pues la revista "Rolling Stone" presentó a la ganadora del show en su sitio.

Por medio de la revista estadounidense se dio a conocer una entrevista que se le realizó a la integrante de "Las Perdidas".

Con el título: "Una victoria para todos nosotros: cómo la influencer trans, Wendy Guevara, conquistó México" el medio internacional elogió a la creadora de contenido.

"Tengo que admitir que me siento un poco apachurrada porque quiero volver a casa, pero este tren de la fama no pasa todo el tiempo. Si no te subes ahora, no volverá a pasar", expresó Wendy a la revista.

Aunado a ello, reveló que planea irse a Estados Unidos y poder "chin... por allá".

Asimismo, presumió: "Ando bien mamona porque Thalía me invitó a su casa. Cuándo vienes a verme?´ Thalía ha sido muy dulce y me ha dicho que si alguna vez necesitaba algo, si me sentía triste o necesitaba un consejo, ella estaría ahí para ayudarme".