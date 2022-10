Vinculan a Coco Levy por abuso sexual; asegura ser inocente

Sin embargo, llevará su proceso en libertad, con la medida cautelar de firma periódica cada quince días. Así lo decidió un Juez de Control este martes durante la audiencia inicial. Además, prohibió a Levy acercarse a la víctima y dictó tres meses para el cierre de las investigaciones.

Al término de la audiencia, Danna Ponce evitó dar declaraciones a la prensa, mientras que Coco Levy reiteró su inocencia.

"Esto ha sido una mentira siempre, es absolutamente falso y yo soy absolutamente inocente. Ya me ha costado mucho. Y llegamos a esta audiencia, hicimos la presentación, a mi no me dejaron todavía presentar pruebas. Entonces, con base al dicho de la niña, que es lo único que hay, se hizo un proceso.