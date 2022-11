Viene a México

La cantautora de música pop anunció que ofrecerá un concierto el 2 de abril en la Arena VFG.

Antes de su llegada a Jalisco visitará la Ciudad de México el 29 de marzo, para cantar en el Foro Sol; y Monterrey el 31 de marzo, para presentarse en el Festival Pal Norte. Todo esto como parte de su gira mundial “Happier Than Ever”.

A LATINOAMÉRICA

Además de México también pisará otros países de Latinoamérica, como Chile, Argentina, Brasil y Colombia.

La cantante de “Bad Guy” originalmente tenía agendada su visita en Guadalajara para 2020, pero debido a la pandemia de coronavirus tuvo que suspenderla.

Los boletos para su show en la Arena VFG en 2023 estarán a la venta en Ticketmaster. La boletera aún no anuncia sus precios ni el día en que podrán comenzar a adquirirse.

Znell es una cantante y compositora de Los Ángeles, California, que adquirió fama como artista cuando tenía 13 años, a raíz del sencillo “Ocean Eyes”, publicado en 2015 en SoundCloud y que volvió a lanzarse con un video musical en YouTube en 2016, por lo que se convirtió en un fenómeno viral.

Su álbum debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go fue lanzado en 2019 y desde entonces su carrera se disparó. El material fue escrito, producido y grabado en su totalidad por Billie Eilish y su hermano Finneas, en la casa de su infancia en Highland Park, Los Ángeles.

El álbum se llevó el Grammy al álbum del año y al mejor álbum de pop vocal en los premios de 2020.

Asimismo, Eilish ganó el premio a la mejor artista novel y su éxito “Bad Guy” ganó la canción del año y grabación del año.

En 2021 lanzó su segundo disco, Happier Than Ever, que actualmente promueve en conciertos.

DE GIRA

México

Chile

Argentina

Brasil

Colombia