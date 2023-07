Se embarazó vía in vitro

Guadalajara, Jalisco

Cynthia Rodríguez, esposa del cantautor Carlos Rivera, reveló que su embarazo fue posible a través de una fertilización in vitro.

La cantante y conductora de televisión aclaró, también, que el método al que recurrieron para la gestación y poder encontrarse ahora en la espera de su primogénito, a quien llamarán León, no fue por infertilidad.

CONGELó SUS ÓVULOS

En una entrevista con Paty Chapoy para el programa Ventaneando, la artista de 39 años detalló que desde hace tiempo había congelado óvulos para preservar su potencial reproductivo.

"No recuerdo si fue a los 34 o 35 años; yo sabía y sabíamos que queríamos ser papás, pero sabía que para eso, al final, la mujer es la que tiene que parar un poco el ritmo de trabajo, no tienes que dejar de trabajar tampoco, pero es un poquito bajarle.

Yo decía: ´Es que ahorita no, porque estoy en esto, estoy en novela, estoy en tal´, entonces lo que hice fue congelar óvulos; ya teníamos el plan y empezaron a pasar cosas por lo que se fue posponiendo, posponiendo, posponiendo", expresó.

LA DECISIÓN

Mencionó que después de tomar la decisión de casarse en España, en junio de 2022 y al cabo de su luna de miel, finalmente decidieron dar el siguiente paso, pues ambos anhelaban convertirse en padres.

"Ya que regresamos de la luna de miel fue que decidimos. Ahora sí decidimos embarazarnos y la verdad es que nosotros nunca lo habíamos dicho, no tenemos un tema de infertilidad, no habíamos intentado antes porque yo siempre me había cuidado, pero yo tenía mis óvulos de mucho más joven".

CARLOS, AL 100

"Dijimos: ´hacemos el tratamiento con los óvulos que tenemos´ y nos pegó a la primera. Fue un embarazo in vitro; Carlos se involucró desde el día uno en todo el proceso, en apapacharme, en darme muchísimo amor. No ha faltado a un solo ultrasonido, a una sola cita con el ginecólogo", añadió Rodríguez en la entrevista para Azteca.





Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera anunciaron su embarazo en marzo.

SU HISTORIA DE AMOR

Ambos fueron parte del reality show La Academia, aunque Rivera estuvo en la tercera generación en 2004, donde resultó ganador, mientras que ella estuvo en la cuarta.

Pero su amistad comenzó en 2006 cuando coincidieron en el programa Desafío de Estrellas, sin embargo, la química comenzó a surgir en 2015, cuando Rodríguez entrevistó a su ahora esposo para un canal de YouTube.

LEÓN LLEGA EN AGOSTO

Se espera que el nacimiento de León, el primogénito de la famosa pareja, sea a inicios del mes de agosto.