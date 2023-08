Venderá el actor Billy Porter su casa debido a huelgas

GUADALAJARA, Jalisco.-El protagonista de la serie Pose, Billy Porter, habló abiertamente sobre los impactos económicos que está enfrentando como resultado de las huelgas simultáneas de escritores y actores en Hollywood.

En una reciente entrevista con el Evening Standard, Porter confesó que se encuentra bajo presión para vender su casa debido a la tensión financiera generada por la paralización de la industria.

"Tengo que vender mi casa porque estamos en huelga. Y no sé cuándo vamos a volver . La vida de un artista, hasta que ganas dinero suficiente -lo que aún no he hecho-, sigue siendo de cheque en cheque. Se suponía que iba a estar en una nueva película y en una nueva serie de televisión a partir de septiembre. Nada de eso está sucediendo", dijo Porter al Evening Standard.

La huelga de actores comenzó el 14 de julio y hasta la fecha, el sindicato SAG-AFTRA y los estudios representados por la Alianza de Productores de Cine y Televisión no han logrado llegar a un acuerdo en un nuevo contrato para la industria del cine y la televisión.

Las diferencias siguen siendo notables, particularmente en temas como los pagos por transmisiones en plataformas de streaming y las regulaciones relacionadas con la inteligencia artificial.

El ganador del Emmy también hizo referencia a los comentarios controvertidos realizados por Bob Iger, director ejecutivo de Disney, quien calificó las demandas de los gremios de actores y escritores como "poco realistas".

"Escuchar a Bob Iger decir que nuestras demandas por un salario digno son poco realistas, ¿mientras él gana 78 mil dólares al día? No tengo palabras para eso, excepto: que te j...dan. Eso no es útil, así que he mantenido la boca cerrada. No he participado porque estoy tan enfurecido. ... Pero cuando regrese (a Estados Unidos), me uniré a las líneas de lucha".

La estrella de Broadway también abordó las citas reportadas de un ejecutivo anónimo de Hollywood que pedía medidas extremas para poner fin a las huelgas.

"El objetivo final es permitir que las cosas se alarguen hasta que los miembros del sindicato comiencen a perder sus apartamentos y casas", dijo un ejecutivo a Deadline.

"Así que para la persona que dijo, 'Los vamos a dejar pasar hambre hasta que tengan que vender sus apartamentos', ya me has dejado pasar hambre", dijo Porter.