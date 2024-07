Conquista Luis Miguel a sus fans en Valencia

Luis Miguel sigue llevando su música a sus fans españoles con su exitosa gira, con la cual ha conquistado al público de Valencia en el Estadio de la Ciudad.

El intérprete de "Hasta Que Me Olvides" se encuentra en una de las etapas más plenas de su vida, con el apoyo y amor de la diseñadora Paloma Cuevas, así como su éxito sobre los escenarios, donde se incluyó el público de Valencia este fin de semana.

Los fans, apasionados por la visita del famosos a su tierra, estuvieron presentes en el Estadio de la Ciudad de Valencia desde primera hora, donde esperaron hasta las 21:30 horas para disfrutar de la voz del "Sol".

El arribo a Valencia de Luis Miguel se registra tras su paso por ciudades como Córdoba, Sevilla, Pamplona, Madrid, Murcia, Roquetas de Mar, Barcelona, A Coruña y Cádiz, donde conquistó con sus bailes e interpretaciones.

Después de llevar su Luis Miguel Tour 2024 a Valencia, el Ídolo se preparara para cerrar la etapa de su gira por España con tres presentaciones en el Starlite Festival, en Marbella.

Con Luis Miguel Tour, el artista no sólo ha cautivado al público con sus dotes de baile, sino también con un setlist que recorre su carrera con éxitos como "La Incondicional" y "Será Que No Me Amas", demostrando que aún sigue vigente en la música.