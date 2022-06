Va a Scout Film Festival

El talentoso reynosense Sebastián Jaiovi (Jesús Sebastián Jaime Oviedo), gracias a su calidad, talento y profesionalismo, logra que su corto Abrázame forma parte de la selección animada 2021 en Scout Film Festival en Estados Unidos, (Official Selection 2022 - Animation 18 and under - Scout Film Festival (Stowe, Vermont, USA), lo cual los tiene muy satisfecho y de antemano agradeció a todo los actores de voz que lo ayudaron a hacer realidad esta historia durante la pandemia.