Espera que toque fondo

A un año del problema legal, Alejandra comentó en entrevista con la presentadora Pati Chapoy.

"Hay que dejar que cada quien toque su fondo, hay que dejar que todo el mundo aprenda, que cada quién escoja lo que quiere en la vida [...] porque cada quién tiene eso qué hacer en la vida".

LA ENTIENDE

La periodista le cuestionó si como mamá se sentía incomoda por la situación con Frida a lo que ella contestó que en efecto era una mamá a la que le dolía, "claro que soy sensible, pero sé que un día va a volver, sé que algún día va a abrir los ojos y se va a dar cuenta porque yo también algún día le reclamé a mi madre cosas".

Alejandra contó que tendrá su corazón abierto y que sabe que existe un hilo entre su hija y ella, "Es el cordón umbilical, nunca va a dejar de estar unido entonces yo sé quién es y sé que algún día se va a dar cuenta porque hay mucha gente que no ve eso, que la utilizan, que le sacan cosas a su manera pero algún día despertará".

La cantante reiteró que su hija está hecha con amor. "con eso nadie puede ni podrá, con el amor de una madre". Además recordó que disfrutó mucho la etapa de su embarazo pues fue algo que le ayudó a centrarse, ya que se encontraba en el momento más importante de su carrera.

SIEMPRE ADELANTE

"Y pude haberla no tenido y dije la quiero tener y me valía gorro qué dijeran o a quién le parecía y a quién no, y tan lo hice que yo seguí adelante siendo padre y madre [...] Pero a veces se les olvida, pero tú sabes adentro de ti quién eres", concluyó Guzmán.

Frida también ha expresado, en otras ocasiones, que estar separada de su madre le duele, pero a diferencia de la cantante, está segura de que la relación está completamente rota y duda mucho que algún día puedan volver a estar cerca. El 14 de mayo del año pasado, Gustavo Adolfo Infante, periodista del mundo del espectáculo publicó un video en el cual habló con la también modelo sobre su situación familiar.

Días posteriores a la entrevista, Sofía subió un video a las redes sociales en el que expresó.

"Me duele profundamente estar en esta situación meramente jurídica y personal con la mujer que más he amado y que me dio la vida. Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá, pero ya no espero nada de ella. Hoy me libero de su manipulación y de su chantaje. No sé cuál es mi dolor más profundo, haber sido abusada y violentada o vivir completamente descuidada, desprotegida por la persona que tenía que cuidar de mi".