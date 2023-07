Revela que tuvo depresión

El actor Matt Damon compartió durante la premiere de la película "Oppenheimer" que tuvo depresión mientras se encontraba en el rodaje de una cinta, de la que no quiso revelar el nombre.

La estrella de "En Busca del Destino" comentó que mientras se encontraba en el rodaje de un filme comenzó a tener depresión porque no sabía si había tomado la mejor decisión al participar en esa película.

"Sin nombrar ninguna cinta en particular... a veces te encuentras en una película que sabes que quizás no sea lo que esperabas que fuera y recuerdas que estás a la mitad de la producción y todavía te quedan meses e hiciste que toda tu familia cambiara su lugar de residencia. Recuerdo a mi esposa levantándome porque caí en una depresión sobre como ¿qué he hecho?", dijo.