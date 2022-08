Tom Hanks no volvería a interpretar a un personaje gay

"(...) No creo que la gente acepte la falta de autenticidad"

Tom Hanks declaró que no volvería a interpretar a un personaje gay, como el papel que lo hizo acreedor del premio Oscar, por la mejor actuación, porque considera que ese papel debería de ser interpretado por un actor homosexual: "(...) No creo que la gente acepte la falta de autenticidad", indicó.

Pese a que hubo un tiempo en que el nombre del actor no fue visible en el reparto de los estrenos de Hollywood, Hanks ha vuelto para participar en unas de las cintas más esperadas; "Pinocho" y "Elvis". Fue precisamente, durante una entrevista con "The New York Times", donde se promocionaba la película de la vida de "el rey del rock and roll" cuando Tom habló de otros papeles importantes dentro de su carrera.

En el otoño de 1993, se estrenó "Philadelphia", una producción basada en la vida de Geoffrey Bowers, pero que en la cinta fue llamado como Andrew Beckett, un abogado estadounidense que fue removido de su puesto por tener preferencias homosexuales y por padecer VIH. Hanks recordó que, en ese momento, aceptó el papel porque resultaba oportuno que un hombre heterosexual interpretará a un personaje homosexual.

"El objetivo de 'Philapelphia' era no tener miedo. Una de las razones por las que la gente no le tenía miedo a esa película era que yo estaba interpretando a un hombre gay", destacó el actor, acerca del papel que le valió el Oscar.

Sin embargo, también consideró que en la actualidad no sería bien visto que un hombre heterosexual estuviera a cargo de una cinta LGBT+. "Estamos más allá de eso ahora y no creo que la gente acepte la falta de autenticidad de un hombre heterosexual interpretando a un hombre gay". Luego de estas declaraciones, el actor quiso dejar en claro que su opinión no era una crítica a los actores que hoy dan vida a un hombre gay.

Otro actor de Hollywood que comparte la postura de Hanks es Eddie Redmayne, quien dio vida a Einar Wegene, en "La chica danesa". Pese a que ha sido uno de los personajes que más reconocimiento le ha traído dentro de la industria, el intérprete ha asegurado que su participación fue un error, por lo que no volvería a aceptar ese papel.