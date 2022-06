Todavía ama a su ex

PREOCUPADA

En la segunda parte de su primera entrevista, también dijo que le preocupa una nueva demanda de Depp por difamación.

"Tengo miedo de que no importa lo que haga, no importa lo que diga o cómo lo diga, cada paso que dé presentará otra oportunidad para este tipo de silenciamiento".

MADRE DE TIEMPO COMPLETO

En cuanto a sus planes a futuro, la actriz de Aquaman dijo que ahora podrá concentrarse en ser madre de tiempo completo para su hija.

"Seré madre a tiempo completo, donde no tendré que hacer malabarismos con las llamadas de los abogados", sostuvo.

El juicio de seis semanas terminó el pasado 1 de junio y el jurado se puso del lado de Depp. Le otorgaron 10 millones de dólares en daños compensatorios y 5 millones en daños punitivos. Sin embargo, estos últimos se redujeron a 350 mil dólares, de acuerdo con el tope legal del estado.

"No soy una buena víctima, lo entiendo. No soy una víctima agradable. No soy una víctima perfecta. Pero cuando testifiqué, le pedí al jurado que me viera como un ser humano", expresó Heard en la entrevista.

CONTINÚA ´AQUAMAN 2´

Los rumores sobre la eliminación de Amber Heard en la película de Aquaman y El Reino Perdido han sido desmentidos.