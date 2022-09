Tiene su propia muñeca

Mattel, la marca que produce la famosa muñeca, confirmó, en exclusiva, que hoy se dará a conocer el juguete a imagen de la estrella cubana Gloria Estefan afincada en Miami, famosa por éxitos como "Oye Mi Canto" y "Anything For You".

"Me involucré desde el principio, le envié (a Mattel) mi ropa del tour Get On Your Feet (1989) y ese look en particular es el que está representando, el cual es muy popular entre mis fans. Y me aseguré de que el color del cabello fuera el correcto, la apariencia correcta, que tuviera mis pecas, y quedó fantástica", comentó Estefan, por medio de Mattel.

Con el cabello totalmente rizado, pelirroja ceniza y unas botas propias de la temporada fue diseñada la Barbie de la cantante.

Tanto la chamarra, con sus detalles dorados, y la joyería, así como la manga de encaje oversized, son réplicas de lo que usaba la estrella que hizo popular el éxito "Conga". También porta una cadena dorada en la cintura y un cinturón con textura de leopardo.

CONMEMORATIVA

Este lanzamiento obedece a la conmemoración del Mes de la Herencia Hispana, que tiene un alto impacto en Estados Unidos y varias regiones de Latinoamérica, además de que hoy, 1 de septiembre, Estefan cumple 65 años.

Madre de Emily y Nayib, y esposa de Emilio Estefan, la intérprete de "Don´t Wanna Lose You" es considerada una de las pioneras con su entonces grupo, Miami Sound Machine, de la movida latina en el país vecino, ya que junto con Celia Cruz, Carlos Santana, José Feliciano, Julio Iglesias y Los Lobos, abrió camino en la industria musical allá.

"Barbie es un legado. Jugué con Barbies siendo niña, mi hija jugó con Barbies siendo niña, las coleccionamos, aún tenemos una gran colección, y para mí, tener mi Barbie es un sueño hecho realidad", manifestó Gloria.

Gloria Estefan, de la colección Signature, de Barbie, celebra a la mujer latina, que representa a la comunidad hispanohablante en EU y significa un orgullo y un legado para la candidata al Grammy en 12 ocasiones y ganadora en tres, y quien externó su beneplácito por cumplir un anhelo más.