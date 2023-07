Tiene Demi Lovato problemas de visión y audición

CIUDAD DE MÉXICO.-La cantante Demi Lovato todavía sufre las consecuencias de su última sobredosis a tal grado de tener problemas de visión y audición.

Durante una entrevista con Andy Cohen, Lovato, de 30 años, dijo que su sobredosis de 2018 le dejó un daño cerebral, así como puntos ciegos en su visión y pérdida auditiva.

"Bueno, no cambiaría mi camino porque no me arrepiento.

"Lo más cercano a lo que me arrepiento es cuando tomé una sobredosis y desearía que alguien me hubiera dicho, uno, que era hermosa, porque no lo creía. Y dos, desearía que alguien me hubiera dicho que si te sientas con el dolor, se pasa", dijo en el programa de radio SiriusXM.

La ex chica Disney aseguró que los efectos a largo plazo de su experiencia la ayudan a mantenerse en el camino de la sobriedad.

"Es un recordatorio constante diario. Cada vez que miro algo, tengo puntos ciegos en mi visión cuando miro tu cara. Por lo tanto, es un recordatorio constante para permanecer en el camino correcto, porque no quiero que eso vuelva a suceder", aseveró.

Demi Lovato también habló sobre cómo su estado mental la ayudó a ver el lado positivo.

"Todo tenía que pasar para que yo aprendiera las lecciones que aprendí. Fue un camino doloroso, miro hacia atrás y a veces me pongo triste cuando pienso en el dolor que tuve que soportar para superar lo que tengo, pero no me arrepiento de nada".

La intérprete de "Sorry Not Sorry" presentó el tráiler de su docuserie Demi Lovato: Dancing with the Devil.

"Estoy muy orgullosa de la persona que soy hoy.

"Y estoy muy orgulloso de que la gente pueda verlo en este documental y no podría estar más agradecido de tener a alguien a mi lado", comentó.

Lanzará Demi colección de éxitos en versión rock Demi Lovato está lista para emocionar a sus seguidores con el lanzamiento de una colección única. La artista anunció que lanzará versiones regrabadas en estilo rock de sus mayores éxitos en un álbum llamado Revamped. Este proyecto está programado para su lanzamiento oficial el 15 de septiembre.

El anuncio llegó acompañado de un video teaser compartido por Lovato en sus redes sociales. En este adelanto, la cantante presenta un avance de una nueva versión de su exitoso tema de 2017, "Sorry Not Sorry". En esta ocasión, la canción cuenta con la destacada participación del reconocido guitarrista de Guns N' Roses, Slash.

Lovato expresó su entusiasmo por darle nueva vida a las canciones que desempeñaron un papel tan importante en su carrera.

"Darle nueva vida a las canciones que jugaron un papel tan importante en mi carrera me ha permitido sentirme mucho más cercana a mi música que nunca antes", escribió la cantante en Twitter.