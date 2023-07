Llega Antonio Spinelli a Chivas femenil

GUADALAJARA, Jalisco.-Antonio Spinelli es el nuevo técnico de Chivas femenil. El director técnico llega procedente del Racing de Avellaneda femenil de Argentina, en donde se convirtió en leyenda del club.

El llamado 'Tano' Spinelli llegó en sustitución de Juan Pablo 'Pato' Alfaro, quien fue despedido de Chivas a pocos días de arrancar el Apertura 2023, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer las causas específicas.

Antonio Spinelli, quien entre sus máximo logros está el haber ascendido en 2018 a Racing de Avellaneda femenil, y haberlo llevado a la Copa Libertadores en 2020, se manifestó feliz por llegar a las Chivas de la Liga MX Femenil.

"Llegamos el miércoles por la noche a última hora, pero con muchas emociones, la verdad tuve un recibimiento muy lindo, hablé con Amaury (Vergara, dueño y presidente de Chivas), me dio la bienvenida, estuve hablando con Nelly (Simón, directora deportiva de Chivas femenil), con el cuerpo técnico, las jugadoras, y feliz de ese recibimiento sobre todo cuando vienes de tan lejos. Estoy muy contento, eso me hace redoblar esfuerzos, y no le puedo fallar a esta gente", indicó en entrevista con ChivasTV.

El entrenador Antonio Spinelli se dijo emocionado por asumir el reto de dirigir a Chivas femenil.

"Es un orgullo, un desafío el estar en el club más grande de México, vengo con muchas ganas, deseamos estar cuanto antes, ya vimos un par de entrenamientos, pero en cuanto empiece a rodar la pelota de verdad espero que las chivahermanas nos alienten.

"Tratamos de hacer juego de posesión, ser agresivo, vertical, protagonista, nos gusta tener la pelota, que compita, que tenga armas nobles, que intente darlo todo independientemente de lo que suceda después, dijo.

Antonio Spinelli es muy afecto a manejar datos estadísticos, también conocidos como big data.

"Para aclarar los del big data, son datos cuantitativos, pero son más importantes los cualitativos que el dato duro en sí. Creo que este plantel tiene un ojo de tigre, que tiene que entender el contexto en el que está. Yo hablé con las jugadoras de ser solidarias, de tener compañerismo, de ser responsables, cosas que conllevan a lo externo", indicó.

Por lo pronto, el entrenador que estará al frente de Chivas femenil en la jornada 1, en su visita a Xolas de Tijuana será Daniel Flores, mientras se resuelven los trámites administrativos para que Antonio Spinelli pueda dirigir desde la banca, según informó la directora deportiva, Nelly Simón.

"Los temas administrativos siempre son importantes, y Daniel Flores, quien es el auxiliar saldrá a la banca a dirigir la jornada 1 mientras se define el papeleo, obviamente el Tano va a viajar con nosotras, va a estar en el Estadio", dijo la dirigente.