Infundirá terror

Ciudad de México

La tabasqueña protagonizará el podcast "Cassettes", del cual es productora en asociación con Sonoro y que espera fecha de salida para este mismo año.

"Es un thriller de miedo, que trata de una chica que hereda una casa y en ella empieza a encontrar estos casetes que le van dejando y cosas muy locas le comienzan a ocurrir", dice brevemente Higareda.

LA TRAMA

En la historia escrita por Camila Ibarra, también participan Patricia Manterola ("Señora Acero") y Odiseo Bichir ("Fuego ardiente").

El género de terror no es algo que desconozca la actriz de "Cásese quien pueda" y "Amar te duele". En su filmografía se encuentra la reversión del clásico "Hasta el viento tiene miedo", donde un fantasma deambula en un colegio de mujeres, así como "Into the dark", producción estadounidense en la cual encarna a una migrante embarazada buscando cruzar la frontera.

ALGO DIFERENTE

Como actriz voy a hacer antes una película con Diego Boneta (´Luis Miguel, la serie´) de la que no se puede dar aún detalles, y ando escribiendo algo: una comedia y otra, en otro género". Martha Higareda, Actriz y productora

"Cassettes" es su incursión formal en el podcast, una rama auditiva en episodios con Sonoro, empresa que ha lanzado producciones como "Toxicomanía: el experimento mexicano" y "Crónicas obscuras".

"Aquí es un podcast que hicimos de ficción. Cada vez que escucha un nuevo casete, descubre más cosas, está interesante", indica Higareda.

Por ahora la actriz espera el estreno, el mes próximo en Netflix, de "Fuga de reinas", comedia que escribió y protagonizó contando la historia de cuatro mujeres quienes deciden encontrarse a sí mismas, tras haberse invisibilizado en su vida.

Persecuciones en auto y hasta balazos hay en esta producción que verá luz el 14 de abril en la plataforma de streaming, que también es la productora.

Además de Martha, en el elenco se encuentran Paola Núñez ("Bad boys por siempre"), Alejandra Ambrosi ("Luis Miguel, la serie") y Valeria Vera ("La casa de las flores"), todas dirigidas por el debutante Jorge Macaya.