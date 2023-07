Teo González se reencuentra con su público

Teo González abarrotó el Círculo de la UMAN con un público que disfrutó de principio a fin un show de fina comedia, logrando que familias enteras rieran a carcajadas durante 120 minutos de chistes, anécdotas y parodias.

A las 21:30 horas inició el telonero Ronald Show, quien tras una breve estancia en el escenario logró echarse a la bolsa al público presente y tras su rutina cedió el micrófono a un caballero de la comedia, Teo González, quien con chistes de esposos, suegras, gallegos, la tecnología y los jóvenes de cristal y muchos más temas cotidianos logró mantener una oleada de carcajadas en el recinto.

La gente demostró tener hambre de risas, y como bien lo comentó el comediante, reír sana el cuerpo y es algo por lo que aún no compran impuestos, así que invito a todos a reír a carcajadas, no sólo en el show, sino siempre.

Con un show cargado de picardía y doble sentido, pero con mucho respeto, fue que Teo conquistó al público asistente que no se movió de sus lugares hasta el final y que ovacionó cada una de sus ocurrencias, pero obviamente el chiste o más bien relato del Chico Fresa no podía faltar, siendo uno de los relatos finales de esta divertida velada en la que el buen humor fue el invitado de honor.

Reynosa demuestra que le gusta reír llenando los shows.

ENTREVISTA

Teo González, previo al espectáculo, tuvo una rueda de prensa con los medios locales en las que habló de la importancia de la risa y contó cómo la comedia llegó a su vida sin proponérselo; además, dijo que el haber vivido momentos difíciles en la vida le han dado mayor impulso a su andar y es por ello que día a día agradece a Dios todo lo que le rodea.

Además, con orgullo comentó que son 40 años de contar chistes en México, Estadios Unidos, Venezuela, Colombia, Puerto Rico y Costa Rica; ahora tiene 62 años y planea seguir mientras tenga vida, salud y agilidad mental.

Y sobre su éxito y vigencia dijo que está cimentado en no burlarse de nadie, de respetar al público y de sólo entretener con picardía y buen humor sin llegar a las vulgaridades o a groserías explícitas.

Acerca de su retiro aseveró: "El día que empiece a chochear me voy, ahora me siento bien, contesto rápido, tengo agilidad mental, pero el día que no tenga eso me voy por respeto al público".

CONVIVE CON LECTORES DE EL MAÑANA

Este gran comediante recibió previo al show amable y con su característica sencillez a varios de nuestros lectores, que tuvieron la oportunidad de tomarse la foto del recuerdo y charlaron brevemente con él quien incluso bromeó con ellos. Los detalles de este encuentro en nuestras redes, tanto video como galería de fotos.