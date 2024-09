A cinco años de su muerte, lanzan tema inédito de José José

El legado de José José sigue sorprendiendo a sus fans con el reciente estreno de un tema inédito titulado "Ya No Pienso en Ti", lanzado en plataformas digitales.

Esta canción, grabada pero no editada en su momento, pudo haber sido parte del icónico disco Lo Pasado, Pasado, lanzado en 1978. Sin embargo, la gran incógnita que rodea al tema es la identidad del autor, cuyo paradero aún se desconoce.

Edson Ramírez Heredia, ingeniero de audio en los estudios Sony Music 5020, y Charlie García, vicepresidente de A&R en Sony Music México, compartieron cómo fue el proceso de descubrimiento del tema y la búsqueda infructuosa del autor.

"El productor es Tom Parker, del disco que se hizo en Londres, con música en vivo, grabación en vivo. Pero no sabemos el autor, nos acercamos a todas las editoras, autores y que podrían estar relacionados, pero aún no sabemos quién es el autor y cuándo se pueda saber", dijo García en entrevista.

"Es un gran tema, y sobre todo, para los que conocemos la trayectoria de José José, nos llamará la atención que no conocíamos la canción y lo recordaremos aún más, y celebraremos que podemos tener esta canción con nosotros", añadió Ramírez Heredia.

"Ya No Pienso en Ti" fue lanzado en versión remasterizada como un homenaje a José José, quien este sábado cumple cinco años de fallecido.

Ramírez Heredia, quien fue el encargado de redescubrir la canción mientras trabajaba en la digitalización de cintas del catálogo de José José, relató cómo fue ese momento de asombro al toparse con un tema que nunca antes había escuchado.

Contó que se encontraba en proceso de digitalización de cintas del catálogo del "Príncipe de la Canción" y haciendo un respaldo del material histórico general, incluso para la mezcla inmersiva Dolby Atmos, fue cuando le llamó la atención que no reconoció la canción al escucharla.

"Llegó a la cinta de Lo Pasado, Pasado, y le caben solo cuatro temas por cinta, y me topo con una canción que no reconocí. La pongo y el título me saltó y le pregunté al ingeniero, y tampoco.

"Mi papá que es super fan de José José y me sé todas sus canciones, y nada. Seguía sin reconocerla, y el ingeniero me dice '¿cómo en el 2024 vamos a estar escuchando un tema inédito de José José?' Y sí, así fue. Era inédito", comentó Ramírez.

José Rómulo Sosa Ortiz, quien se hizo popular por éxitos como "El Triste", "Gavilán o Paloma" y "La Nave del Olvido", fue uno de los grandes vendedores de Sony Music, y que en su momento sumó a su catálogo el trabajo de Ariola, sello para el que fue grabada la canción.

El cantante, quien murió a los 71 años de edad, fue candidato en nueve ocasiones al Grammy y vendió más de 100 millones de unidades de su discografía en el mercado de habla hispana.