Desea Tarantino que su hijo conozca set de su último filme

Todos aquellos cinéfilos que esperan pacientemente la llamada "última película de Quentin Tarantino", tendrán que aguantar un par de años más, pues todo indica que el reconocido cineasta no tiene nada de prisa por cristalizar su próximo filme.

Así lo reveló el ganador del Óscar a la revista Variety, durante una entrevista en el Festival de Cine de Sundance, donde dijo que actualmente ha estado más enfocado en la escritura y en ser padre, en lugar de la preproducción de su siguiente cinta.

"No tengo prisa por ponerme a producir. He estado haciendo eso durante 30 años. El mes que viene mi hijo cumple cinco años y tengo una hija de dos años y medio. Cuando estoy en Estados Unidos, escribo. ¿Cuando estoy en Israel? Soy un abba, que significa padre", compartió el director de Pulp Fiction y Perros de Reserva.

"La idea de embarcarse en un viaje cuando tus hijos son demasiado pequeños para entenderlo, no me resulta atractiva. No quiero hacer esta película hasta que mi hijo tenga al menos seis años. De esa forma, sabrá lo que está pasando, estará allí conmigo y será un recuerdo para el resto de su vida".

En lugar de seguir con los planes para filmar The Movie Critic, como se llamará tentativamente la última película que dirigirá, Tarantino se encuentra inmerso en la escritura de una obra de teatro, la cual probablemente sea su proyecto inmediato.

"Si es un fiasco, probablemente no la convierta en una película. Pero, ¿y si es un gran éxito? Podría ser mi última película", señaló la mente detrás de cintas como Bastardos Sin Gloria y Jackie Brown.

"Es un gran problema sacar adelante una obra, y no sé si podré hacerlo. Así que aquí vamos. Es un desafío genuino, pero ¿hacer películas? ¿Qué diablos es una película ahora? ¿Algo que se proyecta en los cines como un estreno simbólico durante cuatro malditas semanas? Y para la segunda semana puedes verla en televisión. No me metí en todo esto por los rendimientos decrecientes".

Una de las razones por las que Tarantino no ha encontrado la pasión necesaria para embarcarse en su última película, aseguró, es el hecho de que el cine cada vez está más invadido por decisiones corporativas e historias vacías, inmerso en una especie de crisis.