Se han dicho tantas mentiras.- Anna Ferro

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, dio sus primeras declaraciones luego de que Ingrid Coronado dijo que el fallecido conductor dejó desprotegidos a sus hijos en su testamento.

A través de redes sociales, Ferro, sin mencionar a Coronado ni la situación, dijo entender porqué Del Solar se había mantenido alejado del mundo del espectáculo y recalcó que únicamente ella y su esposo sabían la verdad de las cosas.

"Ahora entiendo por qué tu protección, por qué tu lejanía de todo lo que era tu mundo @fernandodelsolar, ahora veo y me doy cuenta que al que no le piden opinión la da sin saber lo que realmente es, no sé quién les dio el mazo para poder juzgar, opinar de algo que no saben y aunque supieran, ¿qué derecho tienen de hacerlo?