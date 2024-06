Muere Tamayo Perry por ataque de un tiburón

Ciudad de México.- El actor Tamayo Perry, quien formó parte del elenco de la cinta Piratas del Caribe: Navegando en Aguas Misteriosas (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides), murió tras un aparente ataque de tiburón cerca de la isla de Oahu en Hawái.

De acuerdo con un informe de The Guardian, el famoso se encontraba practicando surf en la zona, donde también era conocido por fungir como salvavidas.

Alrededor de las 13:00 horas, una persona llamó a los servicios de emergencia para que acudieran al lugar lo más pronto posible, asegurando que el surfista de 49 años parecía haber sido mordido por un tiburón.

Otros salvavidas que se encontraban cerca ayudaron a trasladar a Perry en moto acuática hacia la costa para ser atendido, sin embargo, los paramédicos y servicios de emergencia confirmaron la muerte del actor, según el Departamento de Servicios de Emergencia de Honolulu.

Debido a sus cualidades como surfista, Tamayo también apareció en proyectos como la serie Hawaii 5.0 (Hawaii Five-0), la cinta juvenil junto a Michelle Rodriguez Olas Salvajes (Blue Crush) y el cortometraje hawaiano The Bridge.