Mi mamá está fortalecida.- Sylvia Pasquel

"A mi mami ya le cortaron las alitas (para actuar) ni modo, así es. Lo que hay que hacer es apoyarla para que haya muchos homenajes en su nombre y los disfrute ahora que está en el esplendor (de su vida)", dijo Pasquel, quien anunció su regreso a la Ciudad con el monólogo No Seré Feliz, Pero Tengo Marido, que presenta el próximo viernes y sábado en el Auditorio Río 70.

"Tiene 92 años, pero está rebién mi mami, fortalecida, floreció. Ella normalmente tiene el tema de la infección en vías urinarias, pero ya no ha tenido ni altas ni bajas de presión. Es que la enfermera que la enchochaba le daba muchos somníferos para tenerla tranquila".

Contó que todo el tiempo veía a su madre sentada frente a la TV sin moverse, como un vegetal.

No movía la cabeza ni los brazos, tampoco hablaba. Además no quería comer.

"La veía todos los días, vivo al lado suyo, cada vez que salía de su cuarto me ponía a llorar. Pero me di cuenta que esta mujer (enfermera) le daba 10 gotas en la noche para dormirla y si se levantaba en la madrugada le daba otras cinco", aseguró Pasquel. "Esas gotas, que no sé el nombre, se las había recetado su doctor anterior".

Al ver el estado de su Pinal, su hija le prohibió a la mujer suministrarle el somnífero.

"Empecé a ver que mi mamá mejoraba cuando la atendió su nuevo médico, a la semana y media mi mamá ya estaba derechita, con la cabeza levantada, movía los brazos".

Despidió a la enfermera y la familia decidió no volver a contratar a nadie de agencia, sólo a personal directo de hospital.

Su nuevo médico le quitó las gotas para dormir y optó por un tratamiento natural.

"Le recetó un parche que hizo que mi mamá comenzara a enderezarse, la veo más lúcida, con una conversación fluida".

Cineteca se une al homenaje

Además del reconocimiento en Bellas Artes, Silvia Pinal también será homenajeada el 28, 30 y 31 de agosto en la Cineteca Nacional con la exhibición de sus películas Viridiana, El Ángel Exterminador y Simón del Desierto, del director Luis Buñuel.

Se hará un conversatorio con críticos de cine y se presentarán testimonios de entrevistas que se hicieron en el tiempo de Viridiana.