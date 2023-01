A cuánto ascienden sus fortunas

GEORGE LUCAS

El creador de la franquicia de Star Wars e Indiana Jones está a la cabeza de esta lista gracias a su fortuna valuada en solamente 10 billones de dólares. El cineasta vio crecer su patrimonio gracias al éxito de estas sagas, mismas que han recolectado en la taquilla más de12 mil millones de dólares.

STEVEN SPIELBERG

Con la nada despreciable cantidad de 8 billones de dólares, el director de películas como "E.T.", "Atrápame si puedes" y "Tiburón", ocupa el segundo puesto de este listado. Spielberg recibe un ingreso anual de 150 millones de dólares por sus obras en pantalla. Es pionero en el éxito de la taquilla moderna y el cineasta con mayor éxito comercial del mundo.

OPRAH WINFREY

La conductora y productora de programas de televisión tiene un patrimonio de 3.5 billones de dólares el cual la ha hecho acreedora al título de "magnate de los medios". Además de su carrera en televisión, Oprah también es autora de varios libros y filántropa.

JAMI GERTZ

La actriz conocida por sus pales en cintas como "The Lost Boys", "Quicksilver" y "Less Than Zero" ha visto crecer su fortuna hasta llegar a los 3 billones de dólares. A la par de su faceta en la actuación, Gertz también es dueña de los Altanta Hawks, un equipo profesional de baloncesto. En ese mismo terreno conoció a su esposo, el multimillonario estadounidense Tony Ressler, quien también ha contribuido en el aumento de su patrimonio.

RIHANNA

En la quinta posición podemos encontrar a la intérprete de "Umbrella". Su carrera como cantante y sus facetas de diseñadora y empresaria la han llevado a conseguir una fortuna de 1.7 billones de dólares. Tan sólo con su línea de maquillaje, Fenty Beauty, llega a generar alrededor de 100 millones de dólares al año, en sociedad con la marca de lujo LVMH.

KIM KARDASHIAN

La modelo y socialité ha sumado a su fortuna gracias a que, además de la herencia familiar a la que ya tenía acceso y el reality show en el que por años participó ("Keeping Up With the Kardashians"), también es dueña de empresas de ropa, cosméticos y hasta aplicaciones de celular. Actualmente su patrimonio está valuado en 1.4 billones de dólares.

JAY-Z

El rapero es considerado como uno de los cantantes más ricos de la industria gracias a su frotuna de 1.3 billones de dólares. Pero todo este dinero no salió solo de la venta de sus discos y sus presentaciones alrededor del mundo, el rapero también se ha diversificado como productor y empresario. Apuestas en Uber, venta de botellas de alcohol e inversión en cannabis, son algunos de los negocios que le han redituado. El esposo de Beyoncé es considerado el rapero más rico de la industria.

PAUL MCCARTNEY

El exintegrante de The Beatles se convirtió en uno de los músicos más famosos del mundo tras el éxito que tuvo la banda británica. Su legado musical a la fecha le sigue rindiendo frutos y lo ha llevado a conseguir la envidiable cantidad de 1.2 billones de dólares en ganancias y regalías.

SLAVICA ECCLESTONE

La modelo croata creció su fortuna hasta los 1.2 billones de dólares después de estar casada con el exdirector ejecutivo de Formula 1, Bernie Ecclestone, de quien se separó en 2008, después de 23 años de matrimonio. Tras su divorcio recibió más de 800 millones de dólares y después vendió su mansión.

DAVID COPPERFIELD

El ilusionista estadounidense se ha convertido en el mago mejor pagado del planeta, su salario ronda entre los 40 y 60 millones de dólares al año, y a lo largo de su carrera ha logrado recaudar un capital de 1 billón de dólares. Es pionero en la magia moderna y entre sus actos más famosos está la desaparición de la Estatua de la Libertad. Cada año ofrece más de 500 shows en el famoso hotel MGM Grand de Las Vegas.