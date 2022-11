Sufre Thor riesgo de Alzheimer

Ciudad de México

Chris Hemsworth descubre que tiene un mayor riesgo de padecer Alzheimer: "No poder recordar la vida es mi mayor temor".

El actor australiano se sometió a pruebas genéticas como parte de su participación en un documental de National Geographic, y los resultados revelaron que tiene entre ocho y diez posibilidades más de desarrollar la enfermedad en el futuro. "No es como si me hubieran dado una fecha de muerte"

La grabación del documental Limitless de National Geographic le ha cambiado la vida a Chris Hemsworth (Melbourne, 39 años). El actor australiano tiene mucho que agradecer a su nueva serie documental, que se centra en explorar el potencial del cuerpo humano y cómo afecta el paso del tiempo.

La estrella de Thor se sometió a una serie de pruebas genéticas para comprobar —a través de su ADN— qué le deparaba el futuro. Y lo descubrió. Los médicos le encontraron dos copias del gen APOE4, uno de su madre y otro de su padre, cuyos estudios han relacionado con un mayor riesgo de padecer Alzhéimer. Y él ha decido no ocultarlo al público y hablar de ello en las entrevistas para concientizar sobre la importancia de hacerse chequeos médicos.

Limitless muestra al intérprete llevando al límite su cuerpo para vencer el estrés, maximizar el rendimiento y luchar contra el envejecimiento. No es hasta el quinto episodio, Memory, cuando un médico le explica qué es lo que han encontrado en su ADN. "Me hicieron análisis de sangre y un montón de pruebas.

La idea era explicarme los resultados frente a la cámara y hablar sobre cómo se podía mejorar", explica el actor en una entrevista con Vanity Fair.

"Petter Attia, que es el médico y quien supervisa gran parte del programa, llamó a Darren Aronofsky [creador del programa] y le dijo: ´No quiero decirle esto a la cámara. Necesitamos tener una conversación fuera de juego para saber si quiere que esto esté en el programa´. Fue bastante impactante", relata Hemsworth.

"El espectáculo, que inicialmente trataba sobre la longevidad, tendría que haber sido divertido, y se volvió muy importante para mí", continúa explicando en la entrevista. Aprovechando el diagnóstico, el médico le explicó cuál era el procedimiento a seguir y qué era lo que necesitaba hacer para prevenir y retrasar la aparición del alzhéimer.

Aunque el dictamen le pilló por sorpresa al actor, su abuelo fue diagnosticado con la enfermedad en fase avanzada, por lo que ya conocía el riesgo de ser portador del gen. "Habla en holandés, mezcla idiomas y luego inventa palabras nuevas", explica Hemsworth.

Él no quiso en ningún momento hacer un espectáculo del diagnóstico y lo tomó con una lección más de vida: "No quería manipularlo, dramatizarlo en exceso o convertirlo en un intento de empatía por parte de los demás". De hecho, al intérprete le ofrecieron emitir el episodio sin que se hablase de la enfermedad: "Esto puede ser una motivación para que las personas se cuiden mejor y para que entiendan que hay pasos que pueden tomar para prevenirlo".

Desde 2010, Hemsworth está casado con la actriz española Elsa Pataky, con quien tiene tres hijos: India Rose (de 10 años) y los mellizos Sasha y Tristan (de ocho). El intérprete no les ha contado nada: "No creo que puedan entenderlo. No es como si me hubieran dado una fecha de muerte y fuera en unos meses. No es esa situación, afortunadamente. Algún día estoy seguro de que lo hablaremos para que se hagan las pruebas".

En una entrevista para el programa de televisión Good Morning America reconoció, además, que su "mayor miedo" es olvidarse de su familia: "La idea de que no podré recordar la vida que he experimentado, mi esposa o mis hijos... es probablemente mi mayor temor".

Desde la grabación del episodio, Hemsworth se ha centrado por completo en su salud. "Estoy agradecido de tener todo un arsenal de herramientas para prepararme mejor y evitar que las cosas malas sucedan. El beneficio de los pasos preventivos es que afecta al resto de su vida", subraya el actor. La estrella de Hollywood reconoce que ya se ha acostumbrado a que los más cercanos le hagan bromas sobre el diagnóstico. "Siento que mi memoria está empeorando. Será un efecto placebo... ¡o está ocurriendo!... Es mi excusa ahora", ha bromeado en la entrevista en Vanity Fair.

No es el primer personaje público al que le dan un diagnóstico negativo a raíz de un programa de televisión. En septiembre, al actor Ryan Reynolds le descubrieron un pólipo mientras grababa su primera colonoscopia como parte de un reto para concienciar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer colorrectal. Un acto que, según explicaba, le salvó la vida.

¿Qué es el Alzheimer y qué lo causa?

El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento.

Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo, hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas.

Las pruebas revelaron que la estrella de Marvel tiene entre ocho y diez posibilidades más de desarrollar la enfermedad en el futuro.

Una de cada cuatro personas tiene una sola copia del gen, pero ni el 3% de la población tiene ambos, según un estudio realizado por los Institutos Nacionales de Salud en 2021.