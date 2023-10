Vive su mejor momento

Monterrey, N.L.

La actriz y cantante, Lisset, vive un momento importante en su carrera, como protagonista del musical "Mamma Mía!", que se prepara para su gira a nivel nacional, pero también está feliz porque pronto llegará al medio siglo de vida.

Será el 3 de noviembre cuando la nacida en Guadalajara celebre los 50 años en medio de muchos proyectos importantes de su carrera.

"Este musical fíjate que me agarra a punto de cumplir los 50... No lo digas, no lo digas", expresó Lisset, para luego soltar una fuerte carcajada.

"Voy por el tostón, y la verdad es que he sorteado bastante bien la etapa con muchas sorpresas personales y profesionales, y es un aprendizaje y ha sido aleccionador, de mucho crecimiento, porque he pasado de todo; es decir, es una escuela el musical", afirmó.

En la puesta que tiene una exitosa temporada en el teatro de los Insurgentes, la actriz participa con Alejandro de la Madrid, Marisol del Olmo, Francisco Rubio, Gicela Sehedi, Armando Arrocha, Luja Duhart y Sofía Carrera.

GIRA NACIONAL

Haber convivido con Armando fue todo un viaje, porque es una leyenda y es de los mejores compositores que ha dado nuestro país, y el estar a su lado, el grabar con él, viajar y poder comer, porque era un gran chef, y aprender todo el tiempo...estoy llena de anécdotas e historias". Lisset, actriz y cantante

Lisset agradece al público los aplausos durante la temporada y se reporta lista para la gira nacional que planean para enero y febrero.

Monterrey, al igual que Guadalajara, están entre las ciudades que visitará la obra.

Lo que llama la atención de Lisset es la silueta que tiene a sus 49 años, pues de acuerdo a sus fotografías en Instagram, luce un abdomen envidiable.

"Yo he hecho ejercicio toda mi vida", aseguró.

"Hice pesas por mucho tiempo, hace un par de años todavía lo hacía, y bailo. El constante movimiento hace que me mantenga en forma todo el tiempo", agregó.

Además, el teatro musical, como "Mamma Mía!" implica dedicación y esfuerzo, y más ahora que se aproxima una gira nacional.

HONOR AL MAESTRO

Además de su trabajo en teatro, anticipó que forma parte del homenaje que le harán al legendario Armando Manzanero, en el que participa con un dueto.

Compartió que pronto se hará un disco homenaje al fallecido cantautor y el 23 de octubre en el teatro Roberto Cantoral se hará la presentación.

"Me tocó cantar una canción bastante hermosa con el maestro, entonces, yo voy a regresar a la música, porque ya estamos en planes, incluso antes de ´Mamma Mía!´ estaba en planes con un productor y la idea es regresar a la música y lo que salga".

El homenaje a Manzanero lo organiza su hijo Juan Pablo; Lisset canta el tema "Dormir Contigo".