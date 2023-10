No pierde aire de galán

Monterrey, N.L.

Pasan los años y Leonardo de Lozanne no pierde ese aire de galán en la escena del rock mexicano que se esparció como un microbito hace más de tres décadas y conquistó a sus fans.

El cantante y músico, de 52 años, mantiene una imagen atractiva, pero también busca reinventarse en lo artístico, pues sabe que esto es necesario para estar vigente en un medio donde abundan las ofertas musicales.

AGENDA COMPLETA

Así que Leo, además de su trabajo como vocalista de Fobia, atiende su propuesta como solista que recientemente presentó en el Lunario del Auditorio Nacional y también realiza el espectáculo de manera solitario "A Date with Elvis", y una gira con otros cantantes en Rock Jude Fest.

"Los artistas somos unos emprendedores constantes porque tenemos que estar buscando el siguiente proyecto, no tenemos nada seguro", declaró.





"Es una carrera muy bonita, pero muy inestable, entonces, hay que estarle buscando todo el tiempo nuevos proyectos, sobre todo hoy en día que hay tantos proyectos, tanta oferta, así que hay que hacer cosas diferentes".

El vocalista de Fobia se une a Daniel Gutiérrez, líder y vocalista de La Gusana Ciega y Víctor Carré, líder de la Banda Melina, calificada por Peter Freestone (exasistente de Queen y quien fuera amigo de Freddie Mercury), como una de las mejores bandas intérpretes de la música de Queen a nivel mundial para realizar el espectáculo Rock Jude Fest.

TRIBUTO AL ROCK

"Me gusta la música, siempre será la columna vertebral de mi vida, es mi carrera, pero la actuación me encanta y soy muy fan del cine, y ahora me ha obsesionado el teatro musical". Leonardo de Lozanne, Cantante y actor

Será el sábado 14 de octubre cuando se presenten en el escenario del Showcenter Complex para rendir tributo a tres pilares que marcaron la historia del rock: Queen, The Beatles y David Bowie.

"Me invitaron Víctor y Daniel, que ellos ya tienen tiempo que lo están haciendo el show, y estoy bien contento de compartir con mis amigos y cantar las canciones que más me gustan de toda la vida", indicó.

Ésta será la primera vez que llegue a la ciudad el show de Rock Jude Fest.

El intérprete también tiene una actuación en el musical Timbiriche Vaselina, que ya anunció una segunda temporada en el Centro Cultural Teatro 1 de CDMX.

"A mí me gusta hacer de todo", dijo, "Tengo mi proyecto como solista, y eso es otra cosa diferente; es una propuesta original, nueva, y también tengo teatro musical (Vaselina) y voy a hacer otra temporada de ´La Clase´, una comedia que hice desde el año pasado".

Tampoco es que acepte todo el trabajo que caiga, aclaró, pues le gusta seleccionar buenos proyectos, sobre todo que los pueda sacar adelante.

"Nada más es cuestión de organizarme, porque me gusta hacer todas (las facetas en las que se desarrolla), aunque a veces no se puede con todo".

Sabe que el teatro musical es muy demandante, por eso es una disciplina que respeta mucho.

"Tienes que ser un poco construido para eso", señaló, "Hay gente que decide quedarse en una sola cosa y también es muy respetable; a mí me gusta mucho involucrarme en ciertas cosas, y sobre todo ser muy selectivo".

DISFRUTA LA ACTUACIÓN

Leo señaló que estudió actuación en diferentes momentos de su carrera.

"Me gusta la música, siempre será la columna vertebral de mi vida; es mi carrera, pero la actuación me encanta y soy muy fan del cine, y ahora me ha obsesionado el teatro musical porque lo he venido haciendo y lo respeto mucho", añadió el cantante, quien también participó en "Jesucristo Súper Estrella".

Respecto a la nueva versión de la obra Vaselina, indicó que ha sido una experiencia padrísima.

"Estoy trabajando con buenos amigos y eso es muy divertido. Estoy muy a gusto; además, la obra es una joya y la música es un clásico", añadió el rockero.