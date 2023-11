Busca su camino

Ciudad de México

Cuando Camila Fernández inició su carrera hizo algunas colaboraciones junto a su famoso papá, Alejandro Fernández, incluso compartió con él algunas presentaciones. Ahora, la cantante emprende su propio vuelo ya sin el cobijo del "Potrillo", aunque le resulte más difícil.

La intérprete, quien tiene ocho años en el medio musical, aclaró que sí recibió el apoyo de su padre cuando dio sus primeros pasos, con quien grabó los temas "El Ciclo Sin Fin" y "Hoy Tengo Ganas de Ti", pero por convicción personal decidió ya manejarse ella sola.

Sencilla, la joven de 25 años, madre de la primera nieta de Alejandro, la pequeña Cayetana, habló en conferencia de prensa de los motivos que la llevaron a tomar esa decisión.

"Le dije a mi papá: ´En la vida, lo que más te he admirado es que tú hiciste tu carrera solito´, y le comenté: ´Hasta aquí llego yo, para también hacer mi carrera yo solita y a ver cómo me va´. También lo hice para darme cuenta si es lo que quería o no", compartió Camila.

"Empecé cantando con mi papá, hicimos presentaciones juntos, pero luego me llegó la oferta de Warner, y aquí estoy".

El Potrillo entendió que su hija estaba dando el mismo paso que él cuando recibió el apadrinamiento del fallecido Vicente Fernández, quien le dio la "patadita de la buena suerte" en el palenque de la Expo Guadalupe, pero después siguió su andar solo.

"También canté en los Billboards con mi papá, eran como cosas gigantescas, y lo sentía como: ´Ay, está padrísimo, pero siento como que tengo que sentir todo el proceso de cómo llegar aquí´, y de cómo trabajarlo. Le dije: ´Te agradezco mucho papá, pero siento que necesito tener toda la experiencia, para enamorarme del arte, de esta industria y de mi música´", contó.