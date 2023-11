Destituyen a funcionario de Acapulco que participó en rapiña

Acapulco, México

"Tenemos que mandar un mensaje a la sociedad que hay un gobierno honesto y que tienen que ser ejemplo, dicen que el ejemplo arrastra y estamos trabajando", dijo la edil morenista en conferencia de prensa este 25 de noviembre.





A través de un video que se difundió en redes sociales, el funcionario fue captado saliendo de una tienda en el centro de Acapulco mientras llevaba al hombro una cuatrimoto de juguete.

El regidor de Movimiento Ciudadano (MC) del ayuntamiento de Acapulco, Genaro Vázquez, declaró que hasta este domingo el cabildo no estaba enterado oficialmente de la destitución del funcionario.

"Aquí en el ayuntamiento de Acapulco hay una total desinformación y opacidad, y no sabemos si el funcionario aparte de que sea destituido será denunciado ante las autoridades porque lo que hizo fue un delito", dijo.

El 27 de octubre, la alcaldesa Abelina López justificó la rapiña que se registró en centros comerciales porque no eran robos, sino "cohesión social".

"Yo no le llamo robar, yo le llamo cohesión social, yo no le llamo robos, quizá no es lo mismo que tiene el estómago lleno al que no lo tiene lleno", sostuvo.