Confirma Humberto Zurita noviazgo con Stephanie Salas

"La vida te presenta oportunidades y bueno, hay que tomarlas, ¿no? Sobre todo si son con amor, con respeto y con cariño. Yo pienso que la vida sin amor no tiene sentido", declaró este lunes el actor en entrevista telefónica.

Humberto Zurita y Christian Bach formaron una de las parejas más estables y queridas del medio artístico latino. Ambos permanecieron juntos desde 1986 hasta 2019, cuando murió la actriz. De su matrimonio tuvieron dos hijos: Sebastián y Emiliano, quienes también se dedican a la actuación.

"Es un tiempo en el que ya pasamos tres años (del fallecimiento de Bach, el 26 de febrero de 2019). Christian siempre va a estar en mi corazón, siempre está conmigo", dijo Zurita.

En medio del reestreno de la comedia teatral Papito Querido, que él dirige y protagoniza, el actor habló poco sobre su noviazgo.

"Estoy muy bien. De eso no me gustaría tocar mucho el tema, ya está todo dicho. Eran las preguntas que hacían, y no sé por qué se interesan tanto en eso, pero bueno, estamos muy bien, y eso es lo que te puedo decir", afirmó.