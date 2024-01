Síntomas del síndrome de persona rígida, enfermedad que tiene CD

Celine Dion fue diagnosticada con síndrome de la persona rígida en 2022. Desde entonces ha tenido que poner en pausa varios de sus proyectos, incluyendo la música, algo que sus fans no dejan de lamentarse.

La intérprete de "My heart will go on", reconocido tema de la cinta Titanic (1997), es considerada una de las mejores voces femeninas de la historia y de las más aclamadas por el público mundial.

El síndrome de la persona rígida le habría provocado una falla en las cuerdas vocales y otros síntomas que no le permiten desenvolverse en el escenario, informó su hermana Claudette. Pero ¿cómo afecta esta enfermedad a largo plazo?

De acuerdo con la Guía de Salud de MDS en Estados Unidos, el síndrome de la persona rígida afecta el sistema nervioso central debido a que produce la inmovilización muscular y aparición de espasmos en el tronco y el abdomen.

Los músculos del cuerpo se vuelven "duros" y aumentan de tamaño, expandiendo el dolor a otras zonas. Principalmente se ven dañados el encéfalo y la médula espinal, así como los nervios periféricos.

El MDS explica que este síndrome es más común en las mujeres y a menudo aparece en personas con diabetes de tipo 1, cáncer y afecciones en el pulmón, riñón, tiroides, colon, y también en quienes padecen linfoma Hodgkin.

El Centro de Enfermedades Genéticas y Raras de Estados Unidos explica que los síntomas del síndrome de la persona rígida se manifiestan de la siguiente manera:

Posturas anormales al estar de pie o sentado

Episodios de rigidez muscular

Espasmos que ocurren debido a una sensibilidad al ruido o tacto

Caídas constantes cuando se está caminando o se pone de pie

Parálisis cerebral

Epilepsia

¿Cómo afecta el síndrome de la persona rígida?

Las personas que padecen síndrome de la persona rígida frenan sus actividades diarias para conservar su estado de salud. Muchas veces tienen que pedir ayuda para realizar actividades como vestirse o alimentarse.

No existe una manera de curar el síndrome de la persona rígida, pero al ser diagnosticado los especialistas realizarán un tratamiento personalizado a cada paciente que incluye ejercicios para fortalecer los músculos y algunos medicamentos para aliviar el dolor.