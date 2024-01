Esto dice un estudio sobre desayunar tacos

Si te sobraron de la noche anterior, o si te levantaste tan tarde que fue lo primero que encontraste cerca de casa, desayunar tacos podría provocar ciertos efectos en tu cuerpo. Conoce qué podría ocurrir si haces esto aquí en Menú.

¿De qué son los tacos?

El tipo de carne y cómo son preparados influye mucho. Por ejemplo, si comes tacos de carnitas, probablemente el efecto de la grasa de puerco no te haga demasiado bien como un primer alimento. Tras el ayuno, tu cuerpo absorbe de una manera más pronunciada los alimentos. Comer carne en tu primera hora del día no es malo en absoluto, pero depende de cómo esté preparada.

La barbacoa, por otra parte, funciona bien para aliviar la resaca al despertar, pues tiene altos contenidos en grasa, lo mismo que unas carnitas o este tipo de tacos. Sin embargo, también contienen muchas calorías, las cuales debes quemar a lo largo del día para no provocar efectos a largo plazo como padecimientos cardíacos.

¿Tacos o cereal?

No hay una preparación de tacos que sea mejor o peor para comer, sin embargo, sí debemos considerar qué elementos trae ese taco, por ejemplo, un taco de guisado con arroz y huevo, puede ser un gran primer alimento, debido a la energía que proporciona cada uno de los ingredientes, incluida la tortilla, tales como proteína, fibra y vitaminas.

De hecho, hay un estudio de la Universidad de las Américas Puebla que explica por qué un antojito mexicano puede ser más beneficioso que un plato de cereal comercial. Esto se debe a que este alimento contiene grandes cantidades de azúcar, y menos proteínas y fibra, al menos, en sus presentaciones más comerciales en caja.

Este mismo estudio explica que un taco de pastor, debido a sus contenidos en grasa, proteína y carbohidratos, es incluso más beneficioso que un platón de cereal o una barra energética de granola, las cuales aportan mucho más azúcar que energía a tu cuerpo.

Esto dice la ciencia

Esto, a la larga, puede producir enfermedades en el corazón, diabetes y más problemas de salud que se desarrollan a partir de una alimentación deficiente. El estudio de los alumnos de la UDLAP lo explica:

"Las muestras de tacos al pastor y flautas de cochinita pibil […] tienen contenidos semejantes de humedad y grasa (tacos 42.47%/11.92% y flautas 43.1%/11.50%). Es decir que la cantidad de grasa de las muestras analizadas es aceptable y hasta menor que otros alimentos como donas, papas fritas y algunas barras de fibra, que llegan a tener entre 20 y 30% de grasa", se lee en el análisis del estudio.

Ahora ya lo sabes, comer taquitos para desayunar no es una mala idea, sin embargo, debes de ser consciente de que, si tiene mucha grasa, quizá no sea lo más adecuado. Lo que sí, es que no te pases con la salsa, ya que puede provocar acidez y malestares estomacales como la gastritis.