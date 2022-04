Sin remordimientos

En pleno vuelo como solista, Jos Canela, quien fue parte de CD9, aseguró que la banda terminó y su salida no fue la razón por la que el grupo ya no sigue activo en los escenarios.

"CD9 terminó hace un año, no recuerdo bien la fecha, pero el grupo ya no está", declaró Jos.

"Cada uno de ellos está llevando su carrera y sé que es lo que querían porque varios siguen dedicándose a la música".

CD9 fue una banda real, muy honesta y desde que inició todo fue muy orgánico, y al ser naturales la gente nos fue abriendo las puertas. Eso pocas veces se ve en el pop en México". Jos Canela, Cantante

SE DESINTEGRAN

Jos dejó la agrupación a finales de 2019. Después llegó la pandemia y paralizó todo. El cantante creía que sus compañeros iban a continuar, pero tiempo después la banda se desintegró.

"No fue mi culpa", aseguró el joven de 26 años, "ellos siguieron y dieron algunas fechas más. Por alguna razón terminó, no sé si fue la pandemia o algunos planes, yo ya no sabía, estaba afuera, pero sí siguieron".

CD9 debutó en 2013 bajo el fichaje de Sony Music con un concepto de chicos atractivos cantando y bailando a ritmo de pop. En sus presentaciones provocaban lo locura de jóvenes.

NO FUE EGOÍSMO

"Yo creo que no fue egoísta (el dejarlos), simplemente es algo natural el querer crecer y dar un paso más, tanto a nivel personal, y lo necesitaba para crecer como artista", indicó Jos.

"Aprendí mucho de CD9 y de cada uno de mis compañeros, de lo que vivimos. Era momento para empezar a expresarme de otra forma a través de mis canciones y ahora que soy solista es un logro enorme para mí. Estando en el grupo no sucedía", externó.

Bryan, Alonso, Alan y Freddy, sus compañeros y amigos de CD9, sabían de los planes de Jos.

"Yo me salí en un punto increíble del grupo, acabábamos de tener una fecha en el Auditorio Nacional. Lo platiqué con todos y en su momento me apoyaron. Sabían que era lo que quería, lo que me haría feliz y me daría tranquilidad mental".

Aseguró que no hubo reacciones negativas de sus ex compañeros.

"Con algunos de mis ex compañeros hablo más que con otros. Pienso que es natural, estuvimos conviviendo tantos años... Yo estuve en el grupo seis años y medio", afirmó.

El cantante se presentará el 30 de abril en el Foro DiDi donde tendrá su primera vez como solista en un escenario de Monterrey.