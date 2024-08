Justo homenaje

Silvia Pinal fue homenajeada por los Estudios Churubusco, donde filmó 33 de las 112 películas de su trayectoria, al inaugurar un edificio de camerinos que llevará su nombre.

La actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano asistió acompañada de sus hijas Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, así como de su nieta Stephanie Salas.

Pinal regresó por un momento a un sitio que le dio mucha felicidad, cuyos foros pisaron cineastas y actores como María Félix, Pedro Infante, Jorge Negrete, Ismael Rodríguez y Emilio Fernández.

"Nos has enseñado con tanto amor todo lo que sabes, gracias por todo lo que nos has dado, nos has regalado tu arte", dijo Guzmán momentos antes de la develación de la placa alusiva y realizar un recorrido por las instalaciones el pasado 29 de agosto.

En honor a la "diva", el edificio está compuesto por dos niveles en los que se distribuyen 12 camerinos con el nombre de actrices destacadas del cine como Dolores del Río, María Félix, Columba Domínguez, entre otras.

Los camerinos están diseñados a detalle para facilitar el trabajo de productores, actores y gente de la industria audiovisual, ya que cada uno cuenta con 10 asientos para maquillar y peinar, así como una bodega privada. En total hay cuatro baños y dos regaderas de uso compartido con iluminación LED.

"El edificio es un homenaje a la actriz Silvia Pinal, que por su trayectoria en el mundo del entretenimiento en México ha destacado como una de las máximas protagonistas del cine en nuestro país y el mundo", según el comunicado de los Estudios Churubusco.

A través de redes sociales, Pasquel y Salas dieron las gracias por el homenaje para su madre.

"La familia Pinal agradece a los Estudios Churubusco por la gran distinción de la que ha sido objeto la Diva de México, Silvia Pinal, al nombrar uno de sus edificios con su nombre", dijo Pasquel.

"Te amo, Silvia Pinal, qué belleza poder representar un personaje transformándonos a través del espejo de luz del camerino de nosotros los actores", agregó Salas.