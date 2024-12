Crítica de Sean Penn a los premios Óscar y la Academia de Hollywood

Por: Agencia Reforma

Diciembre 04, 2024 -

Ciudad de México.- El actor Sean Penn expresó su descontento con los premios Óscar y la forma en que la Academia de Hollywood maneja la diversidad cultural en el cine.

Durante una conferencia en el Festival de Cine de Marrakech, Penn señaló que la Academia ha sido "extraordinariamente cobarde" al no abrirse a una mayor variedad de expresiones creativas, limitando, según él, el alcance del cine contemporáneo.

"No me entusiasma mucho lo que llamamos los premios de la Academia, excepto cuando se presentan películas como The Florida Project, I´m Still Here o Emilia Pérez, entre otras que probablemente sucedan este año", comentó.

Un tema que causó gran revuelo fue su postura sobre "El Aprendiz", del director Ali Abbasi, que ha generado controversia debido a su temática provocadora.

El histrión, de 64 años, se mostró firme en su apoyo a la obra, destacando las "grandes interpretaciones" y el impacto de la cinta.

"Es asombroso el miedo que le tiene este sector de los inconformistas a una gran película como ésta, con grandes, grandes interpretaciones. (Es asombroso) que ellos también puedan tener tanto miedo, como un insignificante congresista republicano".

Penn, quien recibió el premio a la trayectoria en manos de la actriz Valeria Golino, compartió su punto de vista sobre la libertad de expresión y la corrección política.

"En todo el mundo existe una demanda de diversidad, pero no de diversidad de comportamientos ni de opiniones o de lenguaje", afirmó. "Alentaría a todos a ser tan políticamente incorrectos como deseen y a seguir contando esas historias".

El Festival de Cine de Marrakech, que este año ha reunido a una gran cantidad de cineastas y talentos de renombre, también incluyó actividades como conversaciones con figuras como Tim Burton, Justin Kurzel, David Cronenberg y Ava DuVernay.

Además, el jurado del festival, presidido por el director Luca Guadagnino, contó con la participación de Ali Abbasi, Jacob Elordi, Andrew Garfield y Patricia Arquette, entre otros, en una muestra del reconocimiento internacional que sigue teniendo el evento.