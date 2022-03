Se une a espectáculo musical

Por primera vez, la cantante Dulce y Pimpinela compartirán el escenario, y lo harán en el Auditorio Telmex.

Como parte de su gira “40 Aniversario”, el dueto argentino conformado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán, la originaria de Matamoros, Tamaulipas, será parte del espectáculo musical en Guadalajara, la única fecha, hasta el momento, en la que se les podrá ver en el mismo escenario, el 20 de marzo.

“Me da muchísimo gusto porque yo siempre los he visto, conozco sus canciones y soy su admiradora.

“Ellos tienen varias fechas en todo el País, pero yo solo puedo estar en esta de Guadalajara, por ahora”, platicó la intérprete de melodías como “Déjame Volver Contigo”.

Señaló que aunque la intervención de los cantantes de “Olvídame y Pega la Media Vuelta”, entre otros éxitos y la de ella serán por separado, podría darse alguna colaboración en escena.

“No sé qué tanto podamos hacer juntos, yo encantada de la vida, pero hasta este momento, no hemos planeado una colaboración para estar los tres”, dijo.

Tras haberse contagiado de Covid- 19, la artista mencionó que no ha tenido secuelas importantes más allá de haber perdido unos cuantos kilos.

“Afortunadamente fue un Covid muy ligero, asintomático y la puedo contar porque me atendí muy a tiempo, entonces fue una experiencia que realmente no me dejó gran huella, lo que sí me dejó es mucho más flaca y eso me alegra mucho”, bromeó.

Para este año, mencionó, su agenda comienza a saturarse de shows en solitario y con el elenco de Grandiosas, tanto en Estados Unidos como en México.

El concierto en el Telmex con Pimpinela será a las 19:00 horas, el costo de los boletos va de los 600 a los 2 mil 500 pesos, de venta en taquillas del inmueble y a través de Ticketmaster.