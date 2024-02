Taylor Swift y Travis Kelce se besan tiernamente

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras una jornada deportiva estresante, finalmente Kansas City Chiefs se llevó el triunfo del Super Bowl LVIII, y Taylor Swift estuvo ahí para celebrar a Travis Kelce, con quien protagonizó un romántico beso que está dando la vuelta en todo internet. Sin embargo, los festejos por el atino del equipo de americano no quedaron ahí, pues la pareja asistió a una fiesta privada en la que se cantaron mutuamente el tema "You belong with me", uno de los más emblemáticos de la cantante estadounidense.

El festejo se llevó a cabo en el club nocturno Zouk, dentro de Resorts World Las Vegas, en el que el dúo de DJ´s The Chainsmokers se encargó de musicalizar el lugar.

Adrew Taggart y Alex Pall, los disc jockeys, tuvieron el acierto de reproducir una de las canciones más importantes dentro de la carrera de Tay; nos referimos a "You belong with me", del álbum "Fearless", un tema que habla de un amor imposible.

De acuerdo con "TMZ", que dio a conocer esta información, cuando Kelce escuchó que The Chainsmokers estaba tocando la canción que su novia estrenó en 2008, hace 16 años, saltó de emoción y se dirigió a la cabina donde los productores musicales se encontraban.

Desde la distancia, Travis buscó a Tay con la mirada hasta que la encontró en la multitud para cantar a todo volumen los versos de su canción de una historia de amor imposible, mientras que la cantante de 34 años hacía lo propio y lo observaba a la distancia.

La canción volvió a hacer reproducidas horas más tarde, cuando los enamorados ya estaban uno con el otro; aseguran que en ese momento la bailaron, mientras intercambiaban besos y caricias.

Otros de los músicos que se presentaron fueron Post Malone, Tyga y Ludacris, quien fue invitado por Usher para acompañarlo en el show de medio tiempo del Super Bowl.