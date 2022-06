Se deslinda de detención de sus productores

Gerardo Ortiz se deslindó de la detención en Estados Unidos de sus productores musicales Ángel del Villar y Luca Scalisi, acusados de hacer negocios con narcotraficantes y dijo estar tranquilo y alejado del tema.

El FBI detuvo el martes 14 de junio a los productores de Ortiz y son acusados de violar una ley federal que prohíbe a los residentes y empresas estadounidenses a hacer negocios con narcotraficantes.

Después fueron puestos en liberad tras cubrir sus respectivas fianzas, Del Villar por 100 mil dólares y Scalisi por 35 mil.

Aunque llegó muy contento con la prensa minutos antes de entrar al redondel del Domo Care, inmediatamente después se le borró la sonrisa al cantante cuando se le cuestionó respecto a la situación legal de sus productores.

Inmediatamente la prensa le cuestionó de la privación de la libertad de Del Villar, su también promotor artístico y director ejecutivo de Del Records, sello disquera que produce música regional mexicana.

"Estoy muy poco enterado lo que está pasando y muy lejos, la verdad, de todo eso", aseguró Gerardo.

"Yo estoy dedicándome a lo que me gusta,

Sin embargo los reporteros insistieron sobre el tema, aunque el cantante mantuvo su postura de negación.

"Yo no estoy enterado de nada, yo la verdad me siento tranquilo, estoy haciendo lo que a mi me gusta hacer, estoy, como lo dije, muy lejos de todo eso, haciendo lo que me gusta y listo para salir al escenario. Desconozco de verdad el tema", reiteró Gerardo y dio por terminada la entrevista que duró apenas un minuto.