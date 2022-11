Se convierte en repugnante gusano

Este año sorprendió al convertirse en un enorme y asqueroso gusano; si bien, debajo del disfraz se encontraba la belleza y sensualidad que caracteriza a la alemana.

La modelo admitió que el atuendo, que tardó más de 10 horas en completarse, la hizo sentir “claustrofóbica” y necesitaba ayuda para moverse.

También señaló que sería algo complejo el poder ir al baño cuando lo necesitara.

“Eso va a ser complicado”, le dijo Klum a Page Six Style en la alfombra roja del Sake No Hana, evento en el que fue anfitriona.

“Mucho tiene que desprenderse”, dijo sobre sus intrincadas prótesis. “Cuando tenga que irme tendré que quitarme las correas y hacer que suceda de alguna manera.

“Me cuesta moverme. Realmente no tengo brazos ni piernas”, dijo a los periodistas en el evento. “Cuando me caigo necesito que alguien me ayude a levantarme. Estoy un poco atascada en esto, ¿sabes? Se siente un poco claustrofóbico”.