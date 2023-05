Romain Gavras el nuevo galán de Dua Lipa

¿Quién es Romain Gavras?

El cineasta francés suma cuatro producciones, siendo en el ámbito musical donde más se ha desarrollado, dirigió videos como "No Church in the Wild" de Kanye West y "Bad Girls" de MIA; en cine "Athena", "El mundo es tuyo", "Notre Jour Viendra" y "Across the Universe" integran la lista.

Romain Gavras estuvo vinculado sentimentalmente con Rita Ora en el 2020 antes de que ella se casara con el director de "Thor: Ragnarok", Taika Waititi; Dua Lipa mantuvo una relación de dos años con el hermano de Gigi y Bella Hadid, Anwar, la cual llegó a su fin en diciembre de 2021.

En su cuenta de Instagram, Dua posteó algunas fotografías de la velada, y tituló las instantáneas con un mensaje en francés que no deja dudas de que la cantante está enamorada: "Anoche en Cannes con mi amorcito", escribió.

De inmediato los fans de la artista reaccionaron sorprendidos y con reclamos, y en apenas tres horas, su publicación supera los dos millones de reacciones.