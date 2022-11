Se confiesa en YouTube

Desde su canal de YouTube, Yalitza Aparicio sostuvo que la mayor parte de sus ganancias vienen de comerciales y también de la concesión de su imagen. Asimismo, informó que también la cinta que protagonizó es otro de los negocios que aún le siguen generando ganancias. Hasta el momento se venía diciendo que su cuenta bancaria ascendía a los 3 millones de dólares.

DESTINO DE SU DINERO

"¿Dónde está esa cuenta? La mayoría de las actividades que realizo como que se van a fundaciones, se donan en algo o ayudan en otras cosas; entonces no creo haber llegado ya a eso", apuntó Yalitza Aparicio entre risas. Incluso llegó a detallar que su primer sueldo como actriz lo destinó a la compra de libros en una feria en la CDMX.

Yalitza Aparicio agregó que ella terminó su carrera de Licenciada en Educación Preescolar, "Justo terminó en agosto (hace unos años) y en septiembre comienzo con el proyecto de Roma. Durante el proceso en que la estaban editando, yo regreso a Tlaxiaco y comienzo a trabajar en un preescolar particular, porque era más fácil ingresar y sólo estaba cubriendo un interinato de una maestra que estaba embarazada".

"Dicen que soy muy tímida; la conclusión a que he llegado es que soy muy complicada para tomarle confianza a alguien", agregó Yalitza Aparicio en el video que colgó en su cuenta de YouTube. "Mi papá sí se preocupó, todos se preocuparon porque veían todas estas críticas y me decían: yo no sé cómo tú estás ahí sonriendo y muy fuerte, si realmente son cosas que pegan y duelen que te estén criticando así", confesó.