Se ´apagan´ sus redes sociales

Ciudad de México

El Instagram de la cantante, que cuenta con 226 millones de seguidores, el martes por la noche mostró que no tenía publicaciones, y su foto de perfil fue reemplazada por una imagen negra sólida.

Igualmente, en sus cuentas de Twitter y de Tik Tok, la foto de perfil se cambió al color negro, sin embargo, las publicaciones no fueron eliminadas, tampoco se ha visto mucha actividad por parte de Lopez.

Aunque no queda claro si se trata de una estrategia publicitaria para un próximo proyecto artístico de la cantante, su representante se negó a dar alguna declaración al respecto.

¿QUÉ PUEDE SIGNIFICAR?

En el pasado, las celebridades y los músicos solían poner en cero sus cuentas de redes sociales antes de un anuncio importante, como un álbum.

Próximamente se cumple el vigésimo aniversario de su tercer álbum de estudio This Is Me... Then, que dedicó a su ahora esposo, Ben Affleck.

Una de las últimas acciones en su cuenta de Twitter fue un retuit de la cuenta de su próxima película Shotgun Wedding, coprotagonizada por Josh Duhamel, lo que generó emoción en sus fans, quienes dicen que la intérprete de ´No me Ames´ debe estar preparando algo grande.