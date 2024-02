Amistades de Sasha Montenegro no sabían que tenía cáncer

A pesar de que en una época fue una de las actrices más conocidas en México, llegó un tiempo en que Sasha Montenegro se alejó del mundo del espectáculo, para abocarse por completo a la crianza de los dos hijos que tuvo con el expresidente José López Portillo: Nabila y Alejandro.

Pero este distanciamiento no sólo fue de la pantalla grande, sino también de sus amistades más entrañables, que nunca se enteraron que padecía cáncer de pulmón.

La noche de este miércoles se dio a conocer el deceso de Sasha Montenegro, a los 78 años, luego de sufrir un derrame cerebral provocado por el cáncer que padecía.

Esta noticia tomó por sorpresa al ámbito artístico de nuestro país, pues desde 1982, hizo una pausa en su carrera en la actuación, que más tarde se convertiría en su retiro definitivo de la televisión, pues en esa época comenzó su relación con el exfuncionario público, con quien procreó a sus dos hijos Nabila y Alejandro López Portillo, que en la actualidad tienen 35 y 37 años, respectivamente.

La periodista Lolita de la Vega ha sido una de las personas más afectadas con la noticia de la partida de Sasha, pues por años fueron grandes amigas, como contó ella misma a "Ventaneando" la tarde de este jueves, pues "no tenía ni idea" de que la actriz tenía cáncer.

A pesar de que su amistad fue muy estrecha por años, ya que vivían a cinco minutos de distancia, de la casa en la que la actriz llegó a vivir con López Portillo, desde hacía un tiempo Lolita no tenía comunicación con Montenegro, como relató al medio.

De acuerdo con la periodista, cuando el esposo de Sasha murió el 17 de febrero de 2004, hace casi 20 años, la actriz optó por alejarse de las personas y refugiarse en su casa.

"Yo te puedo decir que en los últimos años, a partir de que don Pepe se fue, literalmente, se recluyó en su casa de Temixco, incluso yo hablaba (con otras amigas), me decían: 'No he podido hablar con Sasha', es decir, se encerró en su casa y quedó ahí guardada; ninguna de nosotras nos enteramos que tenía cáncer de pulmón", confió a Pati Chapoy, vía telefónica.

"Decidió aislarse, vivir sus últimos años de esta manera", precisó.

Fue en este sentido que De la Vega aseguró que su muerte la tiene muy afectada, pues aún no digiere la noticia:

"Esto es algo que para mí ha sido verdaderamente un shock, porque yo con Sasha viví momentos muy importantes de mi vida y momentos muy importantes de la vida de ella", destacó.

De hecho, Lolita relató que tanto Montenegro como Chapoy habían sido sus madrinas de boda y, cuando le tocó a la actriz el turno de casarse con López Portillo, le pidió a ella que fuera su madrina de lazo.

"Yo la quise entrañablemente y para mí son momentos profundamente dolorosos, me cuesta mucho aceptar que ya no está", señaló.

La periodista aprovechó para describir la persona que para ella representó Montenegro, una mujer entrega al amor por su familia y, sobre todo, a sus dos hijos.

"Sólo puedo hablar de cosas lindas de Sasha, siempre hubo esa hermandad, yo viví a escasos cinco minutos de su casa, algo que quiero destacar que su locura fueron sus hijos, Nabila y Alejandro fueron su amor de la vida, siempre estuvo pendiente de ellos, siempre amorosa, siempre tierna, una gran madre, una mujer fuera de serie", precisó.