Alegra a Alessandra Rosaldo que Ruffo pase Navidades con los Derbez

Tessa, la hija de José Eduardo Derbez y la modelo Paola Dalay, llegó para transformar la dinámica familiar entre los padres del famoso, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, quienes años atrás mantenían una relación distante.

Recientemente, la actriz de telenovelas reveló en "Sale el Sol" que este 2024 pasará las fiestas decembrinas con los Derbez. Pero, ¿cómo ha reaccionado Alessandra Rosaldo, la actual pareja del protagonista de "No se aceptan devoluciones", a la noticia?

En varias ocasiones, la intérprete de "¿Dónde están?" ha dejado claro que no siente celos ni ninguna emoción negativa hacia la ex de Eugenio. Incluso ha elogiado a Ruffo por su talento y por ser la persona que es. Esta actitud no ha cambiado en su más reciente declaración sobre la intención de la famosa artista de pasar los próximos eventos familiares con ellos.

"Me parece perfecto. ¡Estaría padrísimo! Vámonos de vacaciones en Navidad, Año Nuevo, y con los Derbez, a todo. No tenía por qué ser de otra forma. Siempre hemos sido una familia muy unida, tanto José Eduardo con el lado de su mamá como nuestro lado, y nada más faltaba juntarnos todos y pues ya, ya se dio", comentó Alessandra, sonriendo.

La vocalista de "Cuando ella me amaba" especificó que no sabe si mantiene una relación de amistad con Victoria, pero reconoce que la llegada de la bebé ha unido a todos los integrantes de la familia. "Bueno, pues no sé si una amistad, pero de alguna forma somos familia. El tiempo que estuvimos conviviendo fue muy agradable. Estuvimos platicando. La convivencia de todos fue padrísima," recordó Alessandra sobre el día que nació Tessa y las fotos que se tomaron juntos en el hospital.

En cuanto a si Aitana, la hija que tiene con el icónico actor, siente celos de la hija de José Eduardo, Alessandra negó cualquier conflicto y aclaró que convivir con ella le parece lo máximo y por supuesto la quiere mucho.