Murió el cinefotógrafo Roger Pratt, de ´Batman´

Por: Agencia Reforma

Enero 07, 2025 -

Uno de los cinefotógrafos más activos y versátiles de la industria, el británico Roger Pratt, recordado por su labor tras la cámara en Batman (1989), de Tim Burton, falleció a los 77 años.

Su fallecimiento fue confirmado este fin de semana por la Sociedad Británica de Cinematógrafos (BSC), que no especificó más detalles, como la fecha del deceso, causas o lugar, sólo revelando que Pratt falleció en diciembre de 2024.

Nominado al Óscar por su trabajo en The End of the Affair (1999), Pratt nació en 1947 y creció en el Reino Unido. Estudió en la icónica London Film School.

Una de sus grandes mancuernas laborales fue con el cineasta Terry Gilliam, a quien conoció en el set de Monty Python and the Holy Grail (1975). Posteriormente, ambos trabajaron en cintas como Brasil (1985), Pescador de Ilusiones (1991) y 12 Monos (1995).

Pratt, quien también fue colaborador en dos ocasiones de Richard Attenborough y pasó a ser director de fotografía en más de 35 películas, recibió el máximo honor de la BSC, el premio a la trayectoria, en 2023.

Entre sus cintas más reconocidas destacan Harry Potter y la Cámara Secreta (2002), Harry Potter y el Cáliz de Fuego (2005), Troya (2004), Frankenstein de Mary Shelley (1994), Chocolate (2000) y Karate Kid (2010).

"Nuestros pensamientos están con su familia en este momento", señaló la BSC en un comunicado de prensa.