Regreso triunfal

Rihanna comenzó ayer su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 57 en una plataforma suspendida sobre el campo.

Llevaba un abombado traje completo color rojo brillante, mientras estaba de pie en un rectángulo transparente que la movía hacia arriba y abajo en el aire sobre el campo en el State Farm Stadium, iniciando con "Bitch Better Have My Money".

Bailarines con vestuarios blancos, que semejaban ropa de esquí, se movían en sincronía en sus propias plataformas suspendidas. Otros bailaron en el escenario rojo, como el traje de la cantante.

Rihanna y los bailarines descendieron al escenario y continuaron su coreografía sincronizada, mientras ella interpretaba "Where Have You Been" y "Only Girl".

Durante su presentación, Rihanna no tuvo cambios de vestuario, de escenografía o invitados que se han vuelto constantes en los medios tiempos del Super Bowl.

A la par, hubo fuegos artificiales y luces desde la tarima, donde Rihanna volvió a subir a la plataforma para cantar en el aire su éxito "Diamonds" al final de la presentación.

Su espectáculo fue su primer evento en vivo en siete años y el primero desde que se convirtió en madre hace nueve meses.

HIMNOS, SIN COMPLICACIONES

El astro del country, Chris Stapleton, interpretó de manera sencilla el himno nacional estadounidense de pie solo en el campo, acompañado únicamente por su guitarra eléctrica para entonar "The Star Spangled Banner".

Al tiempo que el músico cantaba, el astro de "CODA" Troy Kotsur, interpretó el himno en lenguaje de señas.

La estrella de la serie "Abbot Elementary", Sheryl Lee Ralph cantó "Lift Every Voice and Sing" y la leyenda del R&B Babyface interpretó "America the Beautiful" .

