Fue víctima de una mentira

Ayer por la mañana las autoridades de Puerto Rico decidieron cerrar el caso en contra de Ricky Martin; según fuentes oficiales el sobrino del cantante, quien lo acusó de violencia doméstica, aseguró que habían mantenido una relación incestuosa por casi siete meses y promovió una orden de restricción en su contra, desistió voluntariamente de sus declaraciones, por lo que dicho documento fue archivado y apenas en la primera audiencia el juicio llegó a su fin.

SENTENCIA ABSOLUTORIA

Tras la sentencia absolutoria, el intérprete de "María" por fin rompió el silencio y a través de un video que ya circula por las redes se pronunció sobre los difíciles momentos que tuvo que enfrentar en estas últimas semanas. En el clip se puede ver a un Ricky Martin más delgado y con la preocupación todavía reflejada en el rostro, lamentando que poco más de 40 años de carrera el primer golpe de esta naturaleza haya venido precisamente de su familia.

Ricky también explicó que si se mantuvo en silencio, es porque la ley así se lo exigía, pero ahora que todo terminó, por fin puede aclarar lo sucedido para poder iniciar con su proceso de curación: "Fui víctima de la mentira y me hizo mucho daño. Me hizo daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a toda mi familia. No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir, donde se me exigía estar en silencio hasta poder desahogarme ante un juez", dijo.

Ricky Martin libre de cualquier acusación

A SANAR HERIDAS

El boricua también señaló que se tomará un tiempo para poder concentrarse en él y sanar todas las heridas que esta lamentable situación le provocó:

"Hoy me toca sanar porque estoy muy dolido. Voy a encontrar calma, voy a encontrar silencio para poder ver la luz al final, como siempre lo hice", agregó.

Por último, agradeció el cariño de sus fans y de la gente que creyó en él; asimismo, mandó un mensaje a su sobrino en el que le desea que pueda estar en paz y solucionar todos los problemas mentales y espirituales que le han estado afectando: "Lo único que le deseo es lo mejor, que encuentre la luz. Mucho amor".

ESPOSO LO APOYA

El artista plástico Jwan Yosef, publicó una tierna postal con la que comprobó que este problema vino a reforzar su relación con Ricky y ahora se encuentran más unidos y enamorados que nunca. Por si fuera poco, Jwan comartió un breve pero tajante texto: "La verdad prevalece", escribió al pie de la imagen.