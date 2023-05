Revelan amenazas de muerte

La familia de Octavio Ocaña asegura que está recibiendo amenazas de muerte por parte del policía Gerardo, que actualmente se encuentra prófugo tras dispararle al actor y compartir sus fotos en redes sociales.

"Fueron amenazas de muerte, pero no les hago caso, simplemente quieren que me calle y no me puedo callar", dijo Octavio Pérez, padre de Ocaña.

Incluso, Bertha Ocaña, hermana del actor, comentó que si les pasa algo el culpable es el policía que se encuentra prófugo.

"Si algunos de los dos policías implicados se vuelve un prófugo de la justicia es culpa de ustedes; hoy hay un prófugo y si algo nos llega a pasar a algunos de nosotros la responsabilidad sigue siendo de la Fiscalía", declaró.

Hace unas semanas, la familia del actor se presentó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) donde tuvieron una reunión con los representantes y llegaron a la conclusión de que existieron varias violaciones a los derechos humanos de Octavio.